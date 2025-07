Após cobrança de vereador, RBTrans afirma que pagamento de ônibus via Pix já funciona em app

Depois que o vereador Samir Bestene cobrou, durante sessão na Câmara de Rio Branco nesta quinta-feira (10), o cumprimento da Lei nº 2.574, que determina a obrigatoriedade do pagamento de passagens de ônibus por meio do sistema Pix, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) respondeu que o sistema já está em funcionamento.

Em nota enviada ao ContilNet, o superintendente Clendes Vilas Boas afirmou que o pagamento via Pix está disponível no aplicativo Sigo, já utilizado por diversos usuários do transporte coletivo na capital acreana. Ainda de acordo com o gestor, o sistema vem sendo implantado com responsabilidade e planejamento, por meio de uma parceria com a empresa Ricco Transportes.

“A iniciativa é fruto de uma parceria que vem sendo construída com responsabilidade e planejamento. O sistema já está em funcionamento por meio do aplicativo Sigo, que está sendo utilizado por diversos usuários do transporte coletivo”, afirmou.

Bestene, autor da lei, havia criticado a falta de aplicação da norma, sancionada pelo prefeito Tião Bocalom e publicada no Diário Oficial no dia 2 de julho. Segundo o vereador, os validadores dos ônibus ainda não estão atualizados e usuários têm cobrado a medida.

A RBTrans, por sua vez, explicou que não notificou ou multou a empresa responsável pelo transporte público da capital. O órgão ressaltou que, como todo projeto tecnológico em implantação, o sistema ainda passa por ajustes e melhorias, principalmente para garantir estabilidade, integração com bancos e carteiras digitais, e melhor usabilidade para os passageiros.

A Lei nº 2.574/2025 autoriza o pagamento da tarifa por meio digital, especialmente via Pix, utilizando aplicativos homologados pela RBTrans. O objetivo, segundo o texto legal, é modernizar o sistema de bilhetagem e oferecer mais comodidade, segurança e agilidade aos usuários, eliminando a necessidade do uso exclusivo de dinheiro em espécie ou cartão físico.

Confira a nota na íntegra:

Nota da RBTrans:

Esclarecemos que a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS não notificou nem multou a empresa Ricco Transportes a respeito da implantação do pagamento de passagens via Pix.

Pelo contrário, a iniciativa é fruto de uma parceria que vem sendo construída com responsabilidade e planejamento. O sistema já está em funcionamento por meio do aplicativo Sigo, que está sendo utilizado por diversos usuários do transporte coletivo.

Como todo projeto inovador e de grande alcance, o sistema ainda passa por ajustes e adequações técnicas, o que é natural em processos de implantação tecnológica. Estamos acompanhando de perto todas as etapas para garantir segurança, eficiência e praticidade aos usuários.

Encaminharemos em anexo um vídeo explicativo com o Diretor de Transportes da RBTRANS, Sr. Ney Barboza, detalhando o funcionamento da ferramenta e os próximos passos.

Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Clendes Vilas Boas

Superintendente da RBTRANS