Após décadas na Globo, Amauri Soares revela que prepara saída há 12 anos

Amauri Soares, diretor-executivo dos Estúdios Globo, está deixando seu cargo na TV Globo e falou pela 1ª vez sobre a decisão, nesta quarta-feira (16/7). O profissional, que está na empresa desde a década de 80, será substituído por Leonora Bardini, atual diretora do canal. Ele revelou estar treinando sucessores há 12 anos.

Depois da colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, adiantar a mudança na chefia, o próprio se pronunciou por meio da rede social profissional Linkedin. De acordo com ele, a sucessão é um dos temas que ainda é tratado como tabu, principalmente por colegas de cargos semelhantes.

No entanto, o assunto não seria um problema para chefão da Globo: “Eu considero a formação de profissionais para cargos executivos, inclusive o meu próprio cargo, uma das missões mais nobres nas nossas carreiras. Se nós, que temos mais experiência nestes cargos, não contribuirmos para a formação das próximas gerações de executivos, quem o fará?”, questionou Amauri.

“No caso da TV Globo, este é um processo muito maduro. Eu estou há 12 anos formando a nova geração de executivos da emissora. E tenho uma sucessora em estágio avançado de formação, que é a competente Leonora Bardini, hoje diretora do canal TV Globo”. O profissional seguiu destacando os pontos positivos de Bardini.

Para ele, o retrospecto da sucessora é essencial na passagem de bastão: “Poderei deixar de acumular duas posições executivas da empresa e, assim, me dedicar exclusivamente à gestão dos Estúdios Globo, onde ainda tenho bons anos de trabalho pela frente”. Por fim, Amauri relembrou as chances de evolução que recebeu ao longo da carreira: “Se hoje eu posso ocupar importantes posições na Globo é porque, no passado, outros executivos foram generosos e contribuíram para minha formação. Eu, agora, busco fazer o mesmo”.