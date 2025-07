Após declaração à esposa, Kaká vira alvo de piadas dos seguidores

O ex-jogador Kaká movimentou as redes sociais no último domingo (27/7) ao publicar uma declaração apaixonada para a esposa, Carol Leite. Em clima romântico, o craque compartilhou uma sequência de fotos do casal e recebeu diversos comentários inusitados.

“‘O homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor.’ Provérbios 18:22. Carol Leite, meu bem precioso, presente de Deus Te amo”.

Leia também

A publicação logo se encheu de elogios ao casal. Porém, os comentários bem-humorados roubaram a cena e transformaram a postagem em um verdadeiro espaço para piadas e “conselhos” inusitados.

Boa parte dos internautas resolveu aproveitar o momento para dar sugestões curiosas ao ex-jogador. “De vez em quando pergunta se o arroz é de hoje”, brincou um seguidor. Outro sugeriu: “Deixa a toalha molhada em cima da cama”.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Web brinca com Kaká após foto com a esposa: “Anda mais com o Neymar”

Reprodução/Instagram 2 de 3

Carol Leite e Kaka

Reprodução 3 de 3

Kaká

Divulgação

As provocações não pararam por aí. “Deixa a garrafa de água só com um dedinho dentro da geladeira, mano. Não seja perfeito demais”, escreveu um fã. Teve ainda quem ousasse mais: “Tira uma moto no nome dela e não paga”. Outro recomendou: “De vez em quando pisa no chão que ela acabou de passar pano”.

Os comentários fazem referência a um antigo boato que circulou anos atrás de que o casamento de Kaká com a ex-esposa, Carol Celico, teria terminado porque o jogador seria “perfeito demais”.

Veja o post: