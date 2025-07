Após denúncia, homem é preso por tráfico com drogas em apartamento na Estação Experimental

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde de terça-feira, (16) no bairro Estação Experimental, em Rio Branco. A prisão foi realizada por policiais militares do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro), que chegaram ao local após receberem uma denúncia anônima sobre uma intensa movimentação de venda de entorpecentes em um apartamento identificado por sua cor rosa e porta branca.

Durante patrulhamento na região, os militares foram abordados por um transeunte que, sem se identificar, relatou detalhes sobre o ponto de venda e o perfil do suspeito. Com base nessas informações, os policiais se aproximaram do endereço a pé e flagraram o indivíduo na porta do apartamento, com uma sacola nas mãos, tentando fazer contato com um motociclista que se aproximava.

Ao notar a aproximação da polícia, o motociclista conseguiu fugir rapidamente, enquanto o suspeito correu de volta para dentro do imóvel, tentando se livrar da sacola e de um celular. Os policiais entraram no apartamento e, imediatamente, notaram um forte cheiro de entorpecentes no ambiente.

Durante buscas nos cômodos, foram localizados três tijolos fragmentados de substância semelhante à maconha, porções adicionais da mesma droga, além de comprimidos de ecstasy, haxixe, uma balança de precisão, materiais para embalo, uma faca e uma quantia em dinheiro trocado — geralmente associada à venda fracionada de drogas.

O suspeito, juntamente com os entorpecentes e os demais itens apreendidos, foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde o caso será investigado e as medidas legais serão adotadas. A ação é mais uma resposta da Polícia Militar ao combate ao tráfico de drogas na capital acreana. Participe do nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das notícias.