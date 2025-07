Após denúncia por tráfico, homem é preso por posse irregular de arma no Acre

Na manhã desta sexta-feira (11), um homem foi preso por posse irregular de arma de fogo no município de Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre. A ação foi conduzida por agentes da Delegacia-Geral da cidade, com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE) e do 6º Batalhão da Polícia Militar.

A prisão ocorreu após a Polícia Civil receber uma denúncia anônima sobre possível atividade de tráfico de drogas em uma residência local. As equipes se dirigiram ao endereço indicado, onde encontraram o morador. Embora ele tenha negado envolvimento com drogas, acabou admitindo que guardava uma arma em casa.

Durante a busca, os policiais localizaram uma espingarda calibre .36 e um estojo de munição já deflagrada. Diante do material encontrado, o homem foi detido em flagrante e levado para a delegacia do município, onde segue à disposição da Justiça.

Apesar de o flagrante ser referente apenas à posse ilegal da arma, a Polícia Civil continua investigando se o suspeito tem envolvimento com o tráfico de entorpecentes na região. Participe do nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das notícias: