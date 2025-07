Após distribuir dinheiro em evento público, prefeito no Acre vira alvo do Ministério Público

O Ministério Público do Acre (MPAC) abriu uma investigação para apurar a conduta do prefeito de Bujari, João Edvaldo Teles de Lima, conhecido como “Padeiro”, durante a realização da ExpoBujari, evento organizado pela Prefeitura.

O caso ganhou repercussão após a divulgação de vídeos e reportagens mostrando o prefeito arremessando pacotes com cédulas de dinheiro para o público que acompanhava o evento. A cena chamou a atenção do MPAC, que agora busca esclarecer a origem do dinheiro e se houve uso indevido da estrutura pública para fins pessoais.

Mesmo que os valores tenham saído do salário do próprio prefeito, o Ministério Público quer entender se a ação configura desvio de finalidade, já que o evento foi financiado com recursos públicos. A investigação considera a legislação que proíbe a promoção pessoal de agentes públicos com o uso de verbas do erário.

SAIBA MAIS: No Acre, prefeito distribui dinheiro em evento público e vereador faz denúncia na Justiça

A Prefeitura do Bujari tem um prazo de 10 dias para enviar explicações formais sobre o episódio, incluindo cópias do contrato administrativo do evento, comprovantes da origem do dinheiro distribuído e o valor total repassado ao público.

Além disso, o MPAC determinou a coleta de depoimentos de testemunhas e a anexação de vídeos e matérias divulgadas nas redes sociais, que podem ajudar a esclarecer os fatos. O caso segue sob apuração da Promotoria de Justiça Cumulativa do Bujari.