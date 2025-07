Após erro em mapa que ‘apagou’ o Acre da Amazônia Legal, IBGE cria comitê para avaliar falhas

A ausência da sigla do Acre em um mapa oficial da Amazônia Legal, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), gerou críticas de especialistas e repercussão nas redes sociais. No material, publicado no site do instituto e produzido em 2024, o estado acreano aparece identificado apenas pela capital, Rio Branco, enquanto os demais estados da região estão representados por suas siglas.

Além do Acre, o mapa apresentou outro erro grave: a inversão das siglas de Mato Grosso (MT) e Mato Grosso do Sul (MS), o que levou à representação incorreta da Amazônia Legal em parte do território sul-mato-grossense, estado que não compõe a região criada por lei em 1953 para promover o desenvolvimento da Amazônia brasileira.

ENTENDA: IBGE comete erro em mapa oficial que mostra a Amazônia Legal e “apaga” sigla do Acre

Diante da repercussão negativa, o IBGE reconheceu o equívoco e, na quarta-feira (23), anunciou a criação do Comitê Técnico de Qualidade. A primeira tarefa do novo órgão será a produção de um relatório com análise dos protocolos de revisão e propostas de medidas corretivas, com prazo de entrega em até sete dias úteis. A portaria que formaliza o comitê entra em vigor em 1° de agosto.

O presidente do IBGE, Márcio Pochmann, afirmou que a ausência do Acre e outros erros, como a inversão entre as siglas do Paraná e de Santa Catarina em outro mapa publicado em junho, são falhas pontuais, mas reconheceu que podem impactar negativamente a credibilidade da instituição.