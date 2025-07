Após Felipe Amorim enviar caminhão de rosas para Virginia, namorada do cantor se posiciona

A internet não parou de comentar o gesto de Felipe Amorim para Virginia Fonseca nesta terça-feira (29/7). O cantor, conhecido pelo seu estilo irreverente, enviou um caminhão de rosas vermelhas para a apresentadora do “Sabadou”, como forma de agradecimento pela ajuda na divulgação de sua música “Eu Vou na Sua Casa”, que bombou nas redes após a blogueira postar alguns vídeos com a canção. A ação logo viralizou, especialmente pelo tamanho do presente. Mas, como sempre, a curiosidade sobre o que rola por trás das câmeras é inevitável. E foi aí que a namorada do famoso, Duda Kropf, decidiu se posicionar e esclarecer toda a história.