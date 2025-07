Após fim de empréstimo, Reinier vai treinar com time B do Real Madrid

Reinier retornou ao Real Madrid após o fim de mais um empréstimo. O jogador brasileiro assinou com os Merengues em 2020 e tem vínculo com o time até 2026. Ao que tudo indica, o time espanhol não deve renovar com o atacante, já que ele esteve emprestado em todo o período.

O jogador, natural de Brasília, não conseguiu conquistar espaço no elenco principal do Real e retornará ao time B, o Castilla.

3 imagens

Reinier foi contratado pelo Real em 2020

Helios de la Rubia/Real Madrid via Getty Images 2 de 3

Reinier passou menos de um ano no Granada

Alex Camara/Europa Press via Getty Images 3 de 3

Em 2020, Reinier foi emprestado ao Borussia Dortmun

Alexandre Simoes/Borussia Dortmund via Getty Images

Reinier passou a temporada 2024/25 no Granada e, após o time não conseguir o acesso para a primeira divisão da La Liga, ele foi dispensado. Ao todo, ele marcou apenas um gol pela equipe espanhol e teve a atuação criticada por jornais locais.

O maior destaque do brasileiro na Europa foi no Borussia Dortmund, aonde passou duas temporadas. Depois disso, ele teve passagens curtas no Girona, da Espanha, e Frosinone, na Itália. Sem conseguir ganhar notoriedade em nenhum destes times que passou.