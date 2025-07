Após fuga de detentos, Iapen suspende visitas em pavilhões do presídio de Rio Branco

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) anunciou neste domingo (20), a suspensão temporária das visitas em seis pavilhões do Complexo Penitenciário de Rio Branco, após a fuga de seis detentos registrada na noite de sábado (19). A medida foi comunicada por meio de nota oficial.

Estão com visitas suspensas os pavilhões B, P, PM, O, E e C, que passarão por procedimentos de segurança e revista. Segundo o presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, a decisão visa preservar a integridade do sistema prisional e reforçar as ações de recaptura dos foragidos.

A fuga mobilizou forças de segurança de todo o Estado, e as circunstâncias da evasão ainda não foram oficialmente divulgadas. As identidades dos detentos que escaparam foram confirmadas e são:

Willian Pinheiro da Silva

Ryan Vieira de Oliveira

Antonio Eules de Souza Gama Borges

Ruan Carlos Souza da Silva

Matlison Malzone Caetano de Freitas

Walison da Silva e Silva

Inicialmente, a informação dada pelo Iapen-AC era de que sete presos conseguiram escapar na última noite, no entanto, a correção do quantitativo para seis foi feita pelo órgão nesta manhã.

Com o ocorrido, 14 detentos que fugiram da unidade seguem desaparecidos. Esta é a segunda fuga em exatos 30 dias no sistema prisional da capital.