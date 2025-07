Após “Garota do Momento”, Tatiana Tibúrcio se joga em novos projetos na Globo e no cinema

Tatiana Tibúrcio já está a mil, após viver Tia Vera na novela “Garota do Momento”, recente sucesso da Globo. A atriz concluiu gravações da terceira temporada da série “Os Outros” e também confirmou presença nas filmagens de “Porongos”.

Só que neste momento, ela se volta para um outro trabalho do cinema.

“Agora, estou entrando num novo projeto. Fiz a preparação de elenco para o longa ‘Solina’, da Larissa Fernandes, estrelado pela Duda Santos e o Dan Ferreira. E, em breve, começo a rodar ‘Porongos’, dirigido por Diego Miller. O filme revisita a Guerra dos Farrapos com um novo olhar, abordando a traição sofrida pelos negros do movimento. Além de assinar a preparação de elenco ao lado de Ceylon Gai, também atuo no filme como Maria”, detalha Tibúrcio

No streaming, ela se junta ao elenco da nova temporada de “Os Outros”. O convite, segundo a atriz, vem de uma aproximação que começou ainda na primeira temporada. “Fiz o teste, fui aprovada, mas surgiu uma novela no caminho. Tentamos de novo depois, mas as agendas não bateram. Finalmente conseguimos realizar esse encontro agora, num intervalo curto entre dois projetos”, explica.

Acostumada a circular entre cinema, TV e streaming, a atriz vê essa transição como parte da profissão. “Atuar é estar em prontidão constante. Esse lugar de instabilidade que cada linguagem provoca é, para mim, um dos grandes prazeres da profissão. Nos obriga a nos adaptar, buscar novas formas de contar histórias. É cansativo, mas também é combustível criativo”, afirma.

Sobre “Porongos”, Tatiana destaca a importância de relembrar narrativas esquecidas. “O que mais me motivou foi a chance de revisitar uma história contada apenas pelo ponto de vista dos que se dizem vencedores. Desde 2020, quando fui convidada, percebi o quanto seria importante revelar os fatos ocultos. É uma oportunidade única de recontar o passado com mais justiça”.

Questionada sobre a mudança entre a personagem leve da novela e os novos papéis mais densos, Tatiana diz que a diversidade veio de forma natural. “Sim, há esse desejo de fazer algo diferente do anterior. A gente cria uma imagem, e mostrar pluralidade é importante. Mas a verdade é que esses personagens já estavam apontados para mim antes mesmo de ‘Garota do Momento’. Então é intencional… e não é”, diz ela.

Apesar da bateria de convites e projetos, não abra mão de equilíbrio:

“O maior desafio tem sido encontrar espaços de respiro. A vida está pedindo muito agora. Apesar do cansaço, fico feliz porque estar em movimento me nutre. Mas para manter a qualidade, é preciso também respeitar as pausas”, conclui.