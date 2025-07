Após hiato de 3 anos, BTS anuncia retorno aos palcos com novo álbum e turnê

O grupo sul-coreano de K-pop BTS anunciou o retorno aos palcos após um hiato de três anos, motivado pelo alistamento militar obrigatório dos integrantes. A revelação, feita por meio dos canais oficiais nesta terça-feira (1º/07), animou os fãs com a notícia de que o grupo lançará um novo álbum e fará uma turnê mundial prevista para 2026.

“Lançaremos um novo álbum do BTS no segundo trimestre do ano que vem. A partir de julho, nós sete começaremos a trabalhar juntos em novas músicas”, disse o grupo no comunicado. “Como será um álbum em grupo, ele refletirá os pensamentos e ideias de cada membro. Estamos abordando o álbum com a mesma mentalidade que tínhamos quando começamos… Também estamos planejando uma turnê mundial junto com o novo álbum”, conclui o anúncio.

O grupo começará a gravar as músicas no próximo mês, nos Estados Unidos e estão planejando uma turnê “massiva”: “Visitaremos fãs ao redor do mundo, então esperamos que vocês estejam tão animados quanto nós”, afirmaram. A última sequência de shows do gruo, realizada há quatro anos, reuniu cerca de 4 milhões de pessoas.

BTS está fora dos palcos desde março de 2022, quando os integrantes V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin e J-Hope iniciaram o período de serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, além de aproveitarem para investir em lançamentos solos.