Após missa de 7º dia, Carolina Dieckmmann resgata fotos ao lado de Preta Gil

Horas após a Missa de Sétimo Dia de Preta Gil, realizada nesta segunda-feira (28/7), Carolina Dieckmmann voltou a desabafar sobre a morte da artista, que faleceu aos 50 anos, em decorrência das complicações do câncer. A atriz, de 46 anos, agradeceu o apoio recebido e fez uma retrospectiva da amizade, com direito a fotos antigas das duas.

“Quero agradecer por tanto afeto que tenho recebido… são muitas palavras de conforto e carinho, além de abraços apertados e olhares que jamais vou me esquecer”, iniciou a intérprete de Leila, de “Vale Tudo”, antes de continuar: “A verdade é que Preta vai me fazer muita falta… ela me cobria de amor. Como ela me ensinava… era sabida demais”.

Carolina Dieckmman compartilhou um registo da despedida de Preta Gil, no velório realizado na última sexta-feira (25/7). Carolina Dieckmmann na missa de sétimo dia de Preta Gil, no Rio. Carolina Dieckmmann compartilhou imagens dos últimos dias com a amiga, Preta Gil. Carolina Dieckmmann declara amor por Preta Gil.

Carolina revelou que está passando a lidar com os sintomas do luto: “Hoje mesmo senti — pela primeira vez — que ela não estava ali para me proteger… porque, desde sempre, ela me defendia com garras, me avisava dos perigos, era meu time, estava sempre à frente, com seu coração leal e protetor”.

Ela chegou a se desculpar com as “pessoas com quem não conseguiu falar, as perguntas que não conseguiu responder”, e finalizou: “No mais, Preta deixa a lição mais importante: o amor transforma, protege, liberta. A vida não é mole, mas com afeto e verdade, ela ganha sentido. A única palavra que me resta, pra além de tudo, é OBRIGADA! Sigo aqui com você no coração, meu amor…”.

A cerimônia religiosa aconteceu na paróquia Santa Mônica, no Leblon, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. A missa contou com a presença de outros famosos, como os familiares Gilberto Gil, Francisco Gil e Flora Gil, além dos amigos Fernanda Montenegro, Marcelo Serrado e Cissa Guimarães.