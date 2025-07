Após morte de bióloga, Câmara no Acre elabora projeto para proibir soltura de pipas na cidade

A morte trágica de uma jovem motociclista, atingida por uma linha com cerol no último fim de semana em Cruzeiro do Sul (AC), motivou uma resposta imediata da Câmara Municipal. Os vereadores iniciaram a tramitação de um projeto de lei que propõe a proibição total da soltura de pipas na zona urbana da cidade.

A proposta é liderada pela vereadora Valéria Lima, presidente da Comissão de Saúde, e encontra-se em fase de finalização. O texto deverá ser apresentado oficialmente aos demais parlamentares nos próximos dias. A iniciativa surge como resposta à comoção popular provocada pelo acidente, que expôs os riscos do uso de linhas cortantes, especialmente para os motociclistas, que representam a maioria dos condutores no município.

Apesar da existência de legislações estaduais e municipais sobre o tema, os parlamentares avaliam que há brechas legais e falhas na fiscalização, o que contribui para a continuidade do problema. O novo projeto promete ser mais rigoroso, com normas claras e penalidades severas para quem descumprir a medida.

Segundo a vereadora Valéria, o objetivo não é eliminar a prática tradicional, mas proteger vidas. “A proposta visa coibir a soltura de pipas dentro da zona urbana, exceto em áreas que a prefeitura venha a definir como seguras e exclusivas para a atividade. Nossa intenção é preservar vidas sem desrespeitar uma brincadeira popular”, explicou.

O presidente da Câmara, vereador Elter Nóbrega, também participa da construção do projeto, que já conta com o apoio unânime dos demais parlamentares. Mesmo durante o recesso parlamentar, os trabalhos seguem em ritmo acelerado, e a expectativa é de que o projeto seja apresentado oficialmente à população já no mês de agosto.