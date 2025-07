Após morte, motociclistas fazem ato em Rio Branco e pedem proibição da soltura de pipas

Após o grave acidente envolvendo a motociclista, Jéssica Souza dos Santos, de 33 anos, que morreu após ser atingida no pescoço por uma linha com cerol, no último sábado (19), em Cruzeiro do Sul, a categoria dos trabalhadores de aplicativos, em duas rodas, realizarão um ato na capital acreana, nesta segunda-feira (21), pedido a proibição da soltura de pipas.

Segundo o presidente da União dos Motoristas de Aplicativos do Acre (Unimaac), explicou que o ato se dá em razão dos riscos à vida dos motociclistas em meio à soltura de pipas.

“Somos contra soltar pipa em todos os ambientes, porque mesmo em áreas distantes, essa pipa viaja para longe, pode cair num local diferente e a linha cortar o pescoço de uma pessoa, se prende a fios, causa curto-circuitos. É como uma arma”, disse.

A manifestação terá início na sede da Unimaac, no bairro Esperança 2, a partir das 11h. Em seguida, os motociclistas sairão em motociata pelas ruas da cidade, realizando paradas no Palácio Rio Branco, em frente à Aleac.