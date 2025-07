Após negligência médica, jovem tem apenas 3 anos de vida

A vida de Shannin Pain, de 26 anos, mudou completamente em outubro de 2023, quando começou a apresentar sintomas estranhos. Repentinamente, a canadense passou a ter náuseas intensas, cólicas abdominais fortes e mudanças importantes no formato das fezes, que se tornaram extremamente finas, além de não conseguir segurar a comida no estômago.

Preocupada com os indicativos alarmantes, Shannin procurou três médicos diferentes, mas todos descartaram gravidade, indicando que o caso poderia se tratar de uma síndrome do intestino irritável (SII), hemorroidas, doença celíaca ou até ansiedade.

Apenas em abril de 2024, após realizar uma ressonância magnética para descartar a possibilidade de câncer, foi encontrado um bloqueio intestinal completo. Internada às pressas para realizar uma cirurgia de emergência, a mulher foi diagnosticada com câncer de intestino em estágio 4, já espalhado para ovário, fígado, linfonodos e peritônio.

A influenciadora ficou em choque ao ser informada de que, provavelmente, teria apenas três anos de vida realizando quimioterapia ou apenas três meses sem o tratamento.

“Sabia que algo não estava certo. Disseram-me que era síndrome do intestino irritável ou ansiedade. Mas, no fundo, meu intestino estava literalmente gritando comigo. Eu passei de uma pessoa que ia regularmente ao banheiro a uma que quase não ia. E, quando isso acontecia, minhas fezes ficavam finíssimas”, lamenta a jovem, em entrevista ao jornal britânico The Sun.

Uma das justificativas do diagnóstico tardio, dada pelos profissionais de saúde, foi que Shannin era jovem. Assim, nenhum deles recomendou uma colonoscopia, exame indicado para o rastreio e diagnóstico do câncer colorretal, o que frustrou a canadense profundamente, já que a doença tem boas chances de tratamento quando detectada precocemente.

Como fazer a detecção precoce do câncer de intestino?

Segundo o Ministério da Saúde, a detecção precoce pode ser feita por meio da investigação com exames clínicos, laboratoriais, endoscópicos ou radiológicos de pessoas com sinais e sintomas sugestivos da doença.

Os principais sinais e sintomas do câncer são: sangue nas fezes, alteração do hábito intestinal, seja com diarreia e/ou prisão de ventre, além de dor, cólica ou desconforto abdominal.

Também podem ser observados casos de fraqueza, indisposição e anemia. Muitas pessoas com tumor colorretal acabam perdendo peso sem causa aparente e sentem sensação de inchaço abdominal, como se tivessem fezes constantemente presas.

Cirurgia complicada e preocupação com fertilidade

Além do câncer de intestino em estado avançado, Shannin foi diagnosticada com um tumor de Krukenberg, um tipo raro de câncer secundário e metastático que geralmente começa no trato gastrointestinal e se espalha para os ovários.

Durante o procedimento de urgência, um dos ovários e 13 gânglios linfáticos, dos quais 11 eram cancerígenos, foram removidos, além de parte do peritônio. Apesar da gravidade da operação e com apenas um ovário restante, os médicos coletaram e conseguiram preservar sete óvulos antes de iniciar a quimioterapia, alimentando a esperança de a jovem ser mãe no futuro.

“A ideia de perder minha fertilidade enquanto lutava pela minha vida era de partir o coração. Sou muito grata por termos conseguido esses óvulos. Isso me dá esperança para o futuro”, agradece a canadense.

Tratamento agressivo traz fio de esperança

Com o câncer espalhado para o fígado também, os profissionais de saúde recomendaram que Shannin iniciasse a quimioterapia imediatamente após a cirurgia, ou a doença se tornaria incurável. Desde então, a mulher completou 27 rodadas do tratamento.

Apesar do tratamento complicado, a última ressonância da jovem não mostrou novos tumores no fígado, o que trouxe um fio de esperança na recuperação. Enquanto se trata, Shannin utiliza o TikTok para relatar a rotina e alertar outros jovens sobre o câncer de intestino.

“Se eu puder ajudar pelo menos uma pessoa a ser diagnosticada mais cedo, já terá valido a pena. Ninguém deve ouvir que é jovem demais para ter câncer”, finaliza a mulher, que tem esperança de reverter o prognóstico recebido anteriormente.

Fonte: Metrópoles Redigido por ContilNet.