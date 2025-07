Após ouro, Brasil leva bronze na Copa do Mundo de ginástica rítmica

O Brasil conseguiu mais uma medalha na Copa do Mundo de ginástica rítmica neste domingo (20/7). No encerramento da etapa disputada em Milão, na Itália, o conjunto brasileiro conquistou a medalha de bronze na série mista (três bolas e dois arcos).

Brasil ficou com o bronze na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica.

Conjunto brasileiro foi embalado pela música Evidências

Brasileiras já tinham faturado o ouro no sábado.

A equipe formada por Duda Arakaki, Maria Paula Caminha, Sofia Pereira, Nicole Pírcio e Ana Luiza Franceschi alcançou a nota 27.500 com uma apresentação ao som de Evidências. A música também foi utilizada no sábado (19/7), quando conquistaram o ouro no conjunto geral.

A 1ª posição ficou com a China (28.200), enquanto o Japão levou o 2º lugar (28.000).

Brasil representado nas finais individuais

Bárbara Domingos disputou a final em três aparelhos. A brasileira ficou em 6º lugar na bola e na 7ª posição na fita e no arco, resultados são considerados expressivos na modalidade.

A próxima parada será em casa. O Rio de Janeiro receberá o Mundial de ginástica rítmica, que acontece entre 20 e 24 de agosto no Parque Olímpico. Essa será a primeira vez que a competição terá como sede uma cidade da América Latina.