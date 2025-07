Após pedido de Gonzaga, União vai ceder área para projeto de ressocialização de detentos e pesquisas da Ufac

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), visitou nesta terça-feira (1) uma área de reserva ambiental em Cruzeiro do Sul que irá atender a projetos sociais que serão realizados em parceria entre a Polícia Civil do Acre e a Universidade Federal do Acre (Ufac).

Entre os projetos estão a instalação de hortas, onde detentos do Juruá irão trabalhar em ações de ressocialização, além de pesquisas que serão realizadas pela Ufac.

Gonzaga esteve acompanhado do delegado da Polícia Civil, Vinicius Almeida, do superintendente da Secretaria de Patrimônio da União, Thiago Mourão, e da reitora da Ufac, Guida Aquino, onde visitou a área de 30 hectares que irá atender a projetos como instalação de hortas, onde serão produzidas hortaliças. O parlamentar foi responsável pela intermediação das conversas entre União, Polícia Civil e Ufac para que o projeto saia do papel e beneficie a população do Juruá.

O deputado agradeceu à União por disponibilizar a àrea para os projetos de pesquisas e instalação de hortas.

“Quero agradecer à União, em nome do Thiago Mourão, por disponibilizar essa área para a Polícia Civil e Ufac. O Thiago tem ajudo muito o Acre com doação de terras para quem realmente precisa e quer produzir. Essa área está parada e passará a ser uma área de pesquisas e produção agrícola. Isso é importante para o Acre que terá uma área que vai ajudar detentos no projeto de ressocialização e a Ufac com trabalhos de pesquisas”, disse.

O delegado Vinicius Almeida explicou como o projeto funcionará e aproveitou para agradecer ao deputado Gonzaga pelo apoio dado às ações sociais e segurança pública do Juruá.

“Com o intuido de coibir os crimes ambientais nessa área e preservar o local, pensamos em projetos sociais como instalação de hortas, onde detentos poderão trabalhar em um projeto de ressocialização, além de diversos outros projetos. A sociedade vai ganhar muito com essa ação. Quero parabenizar o deputado Gonzaga por apoiar e brigar pelas causas da Polícia Civil”, disse o delegado.

O representante da Secretaria de Patrimônio da União, Thiago Mourão, afirmou que o governo federal possui vários imóveis em municípios acreanos e, ao analisar a necessidade de uso do local para projetos sociais, cede os espaços para ações dos Estados e Municípios.

“Hoje foi um dia de visita em campo neste local que servirá para pesquisas da Ufac e projeto de ressocialização de presos realizado pela Polícia Civil. A União, que é detentora do espaço, fará os trâmites para destinar essa área para execução desses projetos. É uma alegria estar contribuindo com esses programas e dando uma destinação adequada para esses imóveis da União”, disse Mourão.