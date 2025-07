Após perder visão de um olho, moradora pede ajuda para não ficar cega totalmente

A dona de casa Vanda Campos da Silva, 42 anos, residente no bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira, vem atravessando momentos difíceis em sua vida. Ela perdeu a visão do olho esquerdo e está prestes a perder também do olho direito.

Segundo informações, sua vida começou e mudar em 2023. “Eu estava enxergando normal, fui dormir e no outro dia já não estava enxergando mais nada. Através da Santa Casa, fui cirurgiada em Rio Branco, mas não resolveu. Perdi uma visão. Do olho direito, enxergo pouco, só o vulto”, confirmou.

Na última sexta-feira (25) ela tinha que se apresentar ao médico, em Rio Branco, para uma consulta de retorno, mas não foi porque não tinha dinheiro para pagar as passagens. “Quero fazer um apelo às pessoas de bom coração. Quem puder me ajudar com qualquer quantia, agradeço muito. É um sofrimento grande, mas confio em Deus que vai dar certo”, acrescentou.

A sua única fonte de renda é oriunda do programa bolsa família. Quem puder ajudá-la, a dona de casa disponibilizou chave Pix (68) 992081558.