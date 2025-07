Após polêmica em “Mania de Você”, Gabz será cantora sertaneja em “Coração Acelerado”

Depois do desempenho contestado em “Mania de Você”, Gabz retorna com força total à TV como uma das protagonistas de “Coração Acelerado”, nova novela das sete da Globo, criada por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento. Na trama, ela vive a cantora Eduarda — ou simplesmente Duda — uma jovem intensa, cheia de traumas e sonhos, que tem tudo para conquistar o público com sua personalidade forte, carisma caótico e muito talento.

Eduarda é uma espécie de assistente pessoal (e saco de pancadas) de Naiane, a influenciadora digital vivida por Isabelle Drummond. Duda atura com paciência todas as extravagâncias da “Princesinha Country”, mas tem uma ambição clara: ser cantora sertaneja. E talento não lhe falta.

Na sinopse da trama, obtida pela coluna, a personagem de Gabz é descrita como inteligente, gata, sagaz, danada e carente — reflexo de uma infância dura, marcada pelo abandono da mãe e temporadas nas ruas antes de ser levada para um orfanato. Essa trajetória difícil fez de Duda uma sobrevivente — alguém que aprendeu a se virar sem pedir licença.

Apesar do passado, ela não perde o humor. É estabanada, divertida e impulsiva, o que a coloca em situações hilárias (e outras desastrosas). Quando tem a chance de mostrar seu talento musical a Ronei (Lázaro Ramos), o poderoso empresário de João Raul (Felipe Bragança), ela agarra com unhas e dentes — mesmo que isso signifique largar Naiane seminua no camarim para correr atrás do sonho.

Duda forma com Agrado (Isadora Cruz), a protagonista da novela, a dupla Donas da Voz. O entrosamento entre as duas é explosivo — nos vocais e no palco. Juntas, elas trazem uma nova energia para o “sertanejo-pop” da ficção, misturando presença cênica, coreografias afiadas e letras que falam de independência, amor e empoderamento.

Gabz, que também tem carreira musical na vida real, parece ter encontrado o papel sob medida: uma personagem que canta, dança, sofre, luta — e brilha. Em “Coração Acelerado”, que estreia em novembro no lugar de “Dona de Mim”, ela se aproxima mais do que nunca da mistura de arte e intensidade que marcou sua trajetória até aqui.

Duda ainda vai sofrer nas mãos de um namorado abusivo, romper com Agrado por armação de terceiros e dar a volta por cima em uma das viradas mais emocionantes da trama. Sua relação com Naiane — de submissão à confronto direto — também promete momentos marcantes.

Se Gabz tropeçou no passado com a Viola criada por João Emanuel Carneiro, Eduarda pode ser sua redenção: uma personagem potente, divertida e cheia de camadas.