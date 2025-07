Após polêmica, Mano Brown se pronuncia e explica relação com Eliane Dias

O rapper Mano Brown, 55, usou as redes sociais, nesta sexta-feira (25), para se pronunciar sobre as recentes polêmicas envolvendo a ex-esposa, Eliane Dias, 54.

“Para as pessoas que estão preocupadas com a nossa família, muito obrigado! Estamos bem, agradeço de coração”, começou Mano Brown em nota oficial publicada nas redes sociais.

“Há mais de dez anos, eu e Eliane Dias não estamos mais juntos enquanto casal, mas seguimos unidos pela família, pela amizade e pelos compromissos”, esclareceu.

Ele ainda disse que Eliane é uma excelente mãe e companheira para horas boas e ruins. “Empresária e CEO da empresa que gerencia minha carreira — que está em um momento muito bom, com muitas coisas vindo por ai.”

“A escolha de não falar publicamente antes loi por respeito à nossa história e por não achar necessário expor a nossa vida pessoal. Mas diante da atenção recente, achei importante trazer o contexto pra quem nos acompanha. Nada muda. Paz”, encerrou ele.

Nesta semana, surgiram rumores de que Eliane teria uma amante, chamada Daniele Coelho, há anos.

Circularam, inclusive, fotos íntimas das duas em uma viagem para os Parques da Disney, abraçadas e aos beijos, supostamente publicadas no próprio perfil de Daniele.

Em uma publicação em seu perfil no Instagram, Daniele esclareceu que é apenas amiga da produtora musical e que, em todo caso, Eliane e o rapper tem uma relação aberta. “Chega, eu não quero acabar com a vida de uma mulher com a reputação ilibada, da Eliane Dias”, começa seu desabafo.

Na legenda da publicação, Daniele apontou que os ataques são em consequência de sua separação turbulenta de um antigo relacionamento: “Tanta intriga e confusão é decorrente de um divórcio conturbado, com sequestros, assaltos, agressões e três dias atrás mais um assalto onde roubaram meu celular e o usaram contra mim”.

Ela apontou que quem teria roubado seu aparelhou, invadiu sua conta para publicar imagens falsas na companhia de Eliane. “Fotos fakes, assuntos fakes, nossa amizade segue igual, somos contra qualquer tipo de fofoca e intrigas. Já resolvemos tudo”, concluiu.

A CNN solicitou o posicionamento de Eliane Dias mas até o momento não houve resposta. Ela e Mano Brown são pais de Ayomi Domenica, 26.