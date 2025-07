Após provocações em partida contra o Sport, Neymar Jr. se pronuncia: “Dias cansativos”

Neymar Jr. se pronunciou após o empate por 2 a 2 contra o Sport, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (26/7). Para o lado santista, a partida ficou marcada por provocações contra o camisa 10. A torcida mandante usou cartazes em referência à Bola de Ouro e Bruna Marquezine, ex-namorada do craque, nas arquibancadas.

Em suas redes sociais, o atacante avaliou a partida na Vila Belmiro. O capitão reconheceu as falhas da equipe, mas destacou a postura para conseguir retornar com pelo menos um ponto: “Hoje foi do jeito que deu, na raça, na vontade de querer fazer o melhor! Não fizemos um bom primeiro tempo e pecamos muito em alguns momentos”, iniciou.

Nos arredores do estádio, torcedores mostraram itens de Marquezine e da Bola de Ouro.

Além do manguito, Neymar também utiliza uma bandagem na mão em algumas partidas.

“Vamos esfriar a cabeça, zerar a mente, porque esses dias foram cansativos. Valeu à torcida que fez o esforço de estar em Recife nos apoiando até o final”, continuou Neymar, que jogou os 90 minutos mais uma vez na quarta-feira (23/7). O atacante havia voltado a atuar em três jogos consecutivos pela 1ª vez em dois anos.

O Sport abriu o placar logo aos quatro minutos, com Derik Lacerda, e viu a vantagem aumentar nos acréscimos da primeira etapa, quando Rincón foi expulso. Aos 70′, o time pernambucano ampliou o placar. Mesmo em desvantagem numérica, o Santos conseguiu correr atrás do empate. Bontempo e João Basso marcaram para o Alvinegro.

Do lado de fora do campo, a partida ficou marcada pelas provocações da torcida da casa. Os torcedores levaram cartazes e figuras de Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar, para provocá-lo. Apesar de a polícia ter barrado a entrada dos mais de 20 mil acessórios confeccionados, alguns torcedores conseguiram driblar o veto, justificado pela impossibilidade de identificação dos indivíduos nas arquibancadas.