Após quase debandada, Atlético-MG quita dívidas pendentes com o elenco

Após quase ver metade do seu elenco entrar com ações judiciais, o Atlético-MG quitou as dívidas pendentes com o elenco de futebol profissional. Os recursos para pagar todas as pendências partiram de Rubens Menin, um dos quatro sócios da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube mineiro.

Segundo o Ge.globo, a quitação ocorreu na manhã desta quarta-feira (23/7). Dentre as dívidas acertadas, estão os direitos imagens dos atletas, vencido no último dia 20, valores de premiações e luvas contratuais de determinados jogadores.

Mais tarde, Rubens Menin e outros membros da cúpula do clube estarão no CT da Cidade do Galo para conversar com o elenco profissional, a fim de aparar as arestas.

Hulk no Atlético Mineiro Foto: Pedro Souza/Galo
Cuca foi apresentado no Atlético-MG para sua quarta passagem Divulgação/Atlético-MG

Quase “debandada” e troca de farpas nas redes sociais

Após o treino da última terça-feira (22/7), Rony se despediu do elenco do Atlético-MG e ingressou com uma ação judicial para pedir a rescisão contratual e obrigar o clube a quitar pendências referentes a FGTS, direitos de imagens, luvas contratuais e premiações.

Além de Rony, diversos outros jogadores como Guilherme Arana, Igor Gomes, Gustavo Scarpa, Júnior Santos e entre outros nomes não revelados, notificaram o clube extrajudicialmente para cobrar pagamentos em dia.

O zagueiro Lyanco chegou a irozinar a situação ao compartilhar prints de WhatsApp com mensagens de jornalistas questionando se o jogador pensava em deixar o Galo. O jogador deixou claro que não pediria a rescisão e não notificaria o clube extrajudicialmente, entendendo o momento difícil passado pelo Atlético-MG.

Segundo apuração do Portal LeoDias, outro jogador a adotar a esta postura foi Hulk, isso sem expor publicamente.

Outros jogadores não gostaram da postura do zagueiro, como o meia Gustavo Scarpa que respondeu Lyanco de forma indireta. Outros jogadores como Bernard e Éverson negaram ter entrado com qualquer notificação.