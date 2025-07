Após queda de Assad, governo da Síria define data para novas eleições

O governo interino da Síria anunciou a data das próximas eleições legislativas no país, o primeiro pleito desde a queda do regime Bashar al-Assad, no fim do último ano. De acordo com informações divulgadas pela mídia estatal síria, nesse domingo (27/7), a votação acontecerá entre os dias 15 e 20 de setembro.

A eleição também vai marcar uma mudança na Assembleia Popular da Síria. Após decisão do atual presidente sírio, Ahmed al-Sharaa, o número de membros do órgão legislativo do país passará de 150 para 210.

De acordo com o presidente do Comitê Superior para as Eleições da Assembleia Popular, Mohammed Taha al-Ahmad, a comunidade internacional poderá acompanhar e fiscalizar o pleito, que ainda deve contar 20% da participação feminina.

Uma eleição para definir o próximo presidente da Síria, contudo, pode levar até quatro anos para acontecer.

Grupos excluídos

Apesar do ar democrático e livre do pronunciamento, o presidente sírio criticou “todos aqueles que apoiaram os criminosos [do antigo governo], além daqueles que pedem divisão e sectarismo” da eleição.

A decisão surge dias após a Síria enfrentar uma nova onda de violência, envolvendo disputas entre grupos étnicos na província de Sweida.

Os confrontos entre a minoria drusa e tribos beduínas, apoiadas por forças do atual governo sírio, provocaram a morte de mais de 1,5 mil pessoas. Além disso, a escalada fez com que Israel voltasse a bombardear a Síria, em apoio aos drusos.