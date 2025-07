Após reclamar de Tarcísio, Eduardo Bolsonaro critica Ratinho Jr.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou neste domingo (27/7) o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD). Horas antes, o parlamentar já havia mirado outro suposto aliado de direita, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). As declarações foram dadas através de redes sociais.

Ratinho Jr. participou de um evento ca corretora XP em São Paulo, no sábado (26/7). Em seu discurso, afirmou que as tarifas impostas pelo presidente americano, Donald Trump, não estão diretamente ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. “O Bolsonaro não é mais importante do que a relação entre o Brasil e os Estados Unidos”, disse.

Trump anunciou que os produtos brasileiros serão taxados em 50% a partir do dia 1º de agosto. O governo brasileiro tem discutido meios de reverter as tarifas e se preparado para colocar em prática algumas medidas de contenção de danos.

Leia também

Em tom crítico, o deputado e filho de Jair Bolsonaro avaliou que Trump fez diversos posts citando o ex-presidente, além dar declarações a imprensa defendendo o fim da “perseguição a Bolsonaro e seus apoiadores”.

“Desculpe-me governador @ratinho_jr, mas ignorar estes fatos não vai solucionar o problema, vai apenas prolongá-lo ao custo do sofrimento de várias brasileiros. Imagino os americanos olhando para este tipo de reação e pensando: o que mais podemos fazer para estas pessoas entenderem que é sobre “Jair Bolsonaro, seus familiares e apoiadores”, como expresso na carta, posts e entrevistas de Trump?”, disse.

Mais cedo, o congressistas já havia tecido comentários sobre o discurso de Tarcísio no mesmo evento. Para ele, o governador esvazia a pauta de que as taxações tem relação direta as investigações sobre os atos golpistas, em que Bolsonaro e seus apoiadores estão envolvidos.