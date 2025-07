Após recorde de público no Juruá, show de Gusttavo Lima é confirmado na ExpoAcre

O governo do Acre confirmou nesta quinta-feira (10), mais uma grande atração nacional para a 50ª Expoacre em Rio Branco, que ocorrerá de 26 de julho a 3 de agosto, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. Após o sucesso e recorde de público no Juruá, o cantor Gusttavo Lima deve se apresentar na maior feira agropecuária acreana.

O artista subirá ao palco no dia 27 de julho, domingo, às 22h. Na última semana, ele fez sucesso e atraiu cerca de 60 mil pessoas em Cruzeiro do Sul. O Embaixador promete mais uma vez agitar a galera com hits de sucesso na capital.

O governador Gladson Camelí convidou, em vídeo divulgado em suas redes sociais, a população de todas as regionais do Acre para participar da feira. “Quero aqui confirmar a presença do Gusttavo Lima aqui na Expoacre Rio Branco 2025. Convido a todos das regionais do nosso estado, lá do Alto Acre, do Juruá, do Purus, do Envira, do Tarauacá para que todos possam estar aqui presentes, prestigiando esse grande sucesso que será a Expoacre 50 anos. Valeu. Conto com a sua presença”, disse o chefe do Executivo estadual.

Além de Gusttavo Lima, o governo do Acre também mais três atrações nacionais. No dia 28 de julho, segunda-feira, a arena de shows receberá o cantor Zezé Di Camargo. Já na quarta-feira (30 de julho) será a vez da dupla Matheus e Kauan.

Fechando a programação, no domingo, 3 de agosto, o público poderá curtir o show de Jorge e Mateus, uma das duplas mais influentes da música sertaneja atual.

Veja o convite do governador, Gladson Camelí: