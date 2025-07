Após separação, Katy Perry é flagrada em jantar com ex-primeiro-ministro canadense

A cantora Katy Perry foi fotografada em um jantar reservado ao lado do ex-primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, em Montreal. O encontro aconteceu em um restaurante sofisticado da cidade e levantou curiosidade nas redes sociais. Segundo o site TMZ, os dois pareciam envolvidos na conversa e desfrutaram de uma refeição elaborada, com direito a pratos refinados e coquetéis compartilhados.

Segundo testemunhas, o encontro foi acompanhado por seguranças à distância e ocorreu sob baixa exposição pública.

Orlando Bloom posta foto ao lado de Katy Perry após anunciar divórcio Reprodução / Instagram (@orlandobloom) Katy Perry e Orlando Bloom Reprodução: Instagram Katy durante a turnê "The Lifetimes Tour" no México Foto: Cynthia Parkhurst Katy Perry e Orlando Bloom Reprodução: Instagram

Recomeços à mesa

A aparição acontece um mês após o fim do relacionamento de longa data entre Katy Perry e o ator Orlando Bloom. O ex-casal, que dividiu quase uma década de vida juntos e tem uma filha de quatro anos, anunciou publicamente a separação em junho. Em nota conjunta à imprensa norte-americana, representantes confirmaram que os dois estão focados em manter uma relação de coparentalidade harmoniosa.

Justin Trudeau, por sua vez, encerrou recentemente sua trajetória como líder do governo canadense. Após quase 10 anos à frente do cargo de primeiro-ministro, o político anunciou sua saída em 2025. Herdeiro do legado de Pierre Elliott Trudeau, Trudeau marcou seu nome como o segundo mais jovem chefe de governo da história do Canadá, exercendo forte influência na política progressista do país.