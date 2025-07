Após ser exposta por ex-gerente de plataforma ilegal, influenciadora acreana rebate acusações de dívida

A influenciadora acreana Mischely, conhecida por divulgar jogos de apostas como o Tigrinho nas redes sociais, foi alvo de um exposed feito por um ex-parceiro de trabalho identificado apenas como “Gerente Robbie”. Ele a acusa de dever R$ 11 mil, usar contas de demonstração para simular ganhos falsos e de tê-lo bloqueado após romperem a parceria.

“Era uma blogueira em quem eu confiava. Quando ela precisou, pedi para liberar mais dinheiro e ajudei. Hoje debocha, me bloqueia e não quer devolver o valor”, escreveu o gerente nas redes sociais, sugerindo que ela enganava seguidores ao divulgar ganhos irreais com contas que não envolviam dinheiro de verdade.

Em resposta, Mischely afirmou que está sem trabalhar desde que passou a ser investigada pelas autoridades e que não pode mais atuar com plataformas não legalizadas. “Minhas contas foram bloqueadas. Não estou fazendo nada com ele há tempos. Estou afastada, não posso divulgar essas plataformas, e ele sabe disso”, declarou.

A influenciadora também alegou ter sido transparente com o gerente sobre a situação. “Eu contei tudo. Ele sabe o que aconteceu e mesmo assim veio me expor. Não estou nem aí. Não posso pagar, porque estou sem renda. Estou quieta e ele continua me torrando.”

Especialistas alertam que o Brasil ainda carece de regulamentação clara para essas atividades, o que deixa produtores, parceiros e clientes vulneráveis.

Enquanto isso, a disputa entre Mischely e o “Gerente Robbie” segue acirrada nas redes sociais, com acusações e contra-acusações que chamam a atenção para os bastidores nem sempre transparentes do segmento.