Após sucesso em Cruzeiro do Sul, Gusttavo Lima retorna ao Acre para apresentação: “É hoje”

O cantor Gusttavo Lima desembarca neste domingo (27) em Rio Branco, capital do Acre, onde realiza um dos shows mais aguardados na Expoacre 2025. Em publicação nas redes sociais, o artista vibrou com a chegada do momento: “É hoje!”, escreveu, animando os fãs acreanos.

A apresentação faz parte da turnê atual do sertanejo e contará com o novo sucesso “Sofrimento Simultâneo”, música que já está entre as mais tocadas do país. A expectativa é de que o artista repita o mesmo impacto que causou no Juruá, em Cruzeiro do Sul, no último dia 2 de julho, quando atraiu uma multidão e emocionou o público.

Fãs de todas as partes do estado estão se mobilizando para acompanhar a apresentação, que promete um repertório repleto de sucessos, efeitos especiais e a presença carismática do “Embaixador”, como é carinhosamente conhecido. A produção local estima grande público e reforça orientações sobre segurança e acesso ao local do evento.

Com hits consagrados e novos lançamentos, Gusttavo Lima segue como um dos maiores nomes da música brasileira atual e garante mais uma noite memorável para os acreanos.