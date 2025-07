Após taxação imposta por Trump, Eduardo Bolsonaro faz apelo aos brasileiros

O presidente dos Estados Unidos anunciou na quarta-feira (9/7) a imposição de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil

Na última quarta-feira (9/7), o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se pronunciou nas redes sociais, pedindo que os brasileiros agradeçam ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após o anúncio da taxação de 50% sobre produtos exportados do Brasil para os EUA.

Morando atualmente no país americano, o parlamentar afirmou que este é um momento para os brasileiros se manifestarem: “Povo brasileiro, vamos fazer o mundo ouvir a nossa voz. Coloque o seu agradecimento ao Presidente Donald Trump abaixo e vamos rumo à lei Magnistky”.

Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

Eduardo Bolsonaro e seus aliados têm se mobilizado no Congresso dos Estados Unidos para tentar viabilizar a aplicação da Lei Magnitsky, com o objetivo de impor sanções a autoridades acusadas de violar liberdades individuais de cidadãos americanos ou de pessoas em território norte-americano. Um dos principais alvos da iniciativa é o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Reciprocidade Econômica

Diante da medida anunciada por Donald Trump, que impôs tarifas de importação de 50% a todos os produtos brasileiros, o presidente Lula convocou uma reunião de emergência e divulgou uma nota oficial reiterando a defesa da soberania nacional.

O presidente também rebateu a alegação de que haveria um déficit comercial dos EUA com o Brasil e mencionou a possível adoção de medidas retaliatórias com base na legislação brasileira: “Neste sentido, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da lei brasileira de Reciprocidade Econômica.”