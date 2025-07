Após término com MC Daniel, Lorena publica foto do filho e se declara: “Meu sol”

Lorena confirmou no sábado (12/7), que o namoro com MC Daniel havia chegado ao fim após cerca de um ano de união. Por meio de um desabafo emocionado, ela explicou a decisão e pediu empatia dos seguidores

Lorena Maria voltou a se manifestar nas redes sociais neste domingo (13/7), marcando sua primeira aparição online desde que anunciou o fim do relacionamento com MC Daniel. Em seu Instagram, a influenciadora compartilhou um momento especial ao lado do filho do casal, Rás, de apenas cinco meses.

Na imagem postada nos Stories, o bebê aparece sorrindo, deitado na cama e vestindo um macacão azul. Para embalar o momento, Lorena escolheu a canção “Todo Homem”, interpretada por Zeca Veloso e Caetano Veloso, e escreveu na legenda: “Meu sol”.

Veja as fotos Rás, filho de 5 meses de MC Daniel e Lorena MariaFoto: Reprodução/Instagram Lorena Maria confirma término com MC DanielReprodução / Instagram MC Daniel e Lorena MariaFoto: Reprodução Lorena Maria e MC DanielFoto: Reprodução/Instagram MC Daniel e Lorena Maria com o filho RásReprodução/Instagram Mc Daniel, Lorena Maria e filho, RásReprodução MC Daniel, Lorena Maria e Rás, filho do ex-casalFoto: Reprodução/Instagram

No sábado (12/7), a influenciadora confirmou que o namoro com o funkeiro havia chegado ao fim após cerca de um ano de união. Por meio de um desabafo emocionado, ela explicou a decisão e pediu empatia dos seguidores.

“Com o coração e a alma ainda se refazendo, venho dizer que nosso ciclo chegou ao fim. Pra quem não acredita e sempre nos julgou, foi amor. Intenso, verdadeiro, avassalador. Mas nem sempre isso basta. Peço com carinho: não ataquem nem a mim e nem a ele. E, principalmente, não coloquem mais uma vez o peso de um fim nas costas de uma mulher. Já dói encerrar um capítulo assim, que isso não vire palco de julgamento”, publicou.

Ainda na sequência de Stories, Lorena fez questão de agradecer quem acompanhou o relacionamento com carinho:

“A quem torceu por nós: obrigada. O carinho de vocês sempre me fortaleceu. A quem comemorar o fim: lamento que a dor do outro traga alegria pra você. Um dia de cada vez. Continuem nos amando. O amor de vocês faz diferença. Obrigada”.

Finalizando seu relato, a influenciadora fez um apelo por respeito e compreensão diante da exposição que acompanha a vida pública:

“A internet também ajuda a destruir relações, somos humanos, tudo o que vocês fazem dói. Muito. Pensem em nós como seres humanos de carne e osso, que estamos sofrendo, por favor, não ataquem, pelo menos dessa vez”.