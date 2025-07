Após terremoto na Rússia, EUA, Japão e outros emitem alerta de tsunami

A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) emitiu mensagens de alerta sobre a possibilidade de ocorrência de tsunamis no Japão, Alaska, Havaí, costa oeste dos Estados Unidos, México, Chile e Equador nesta terça-feira (29/7). Os avisos ocorrem após a ocorrência de um terremoto de magnitude 8,8 que atingiu a costa leste da Rússia.

Os locais com mais risco são Japão, Alaska, Havaí e costa oeste dos Estados Unidos. Depois, em um patamar menor de risco, aparecem México, Chile, Equador, Filipinas e Indonésia.

Nos Estados Unidos, autoridades dos serviços de defesa civil alertam sobre precauções que a população deve adotar diante dos alertas de tsunami. “Ações urgentes devem ser tomadas para proteger vidas e propriedades”, informou o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico do NWS, de acordo com o site do governo de Maui, ilha no Havaí.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) apontou que o abalo sísmico ocorreu próximo ao município russo de Petropavlovsk-Kamchatskiy, onde vivem cerca de 165 mil habitantes. O tremor é considerado um dos mais fortes das últimas décadas na região.

Conforme as autoridades russas, o epicentro foi registrado a 125 quilômetros do litoral, com profundidade de 18,2 km.