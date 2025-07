Após tiro acidental, agricultor passa por cirurgia rara para retirada de bala alojada no coração

Um disparo acidental quase tirou a vida do agricultor Odair Mendes Peixoto, de 43 anos, morador da zona rural de Xapuri, no Acre. O caso aconteceu no dia 3 de julho e só não teve um desfecho trágico graças a uma cirurgia considerada rara, realizada por uma equipe médica do Pronto-Socorro de Rio Branco.

Tudo começou quando Odair percebeu a presença de um possível predador rondando seu galinheiro. Com receio de um ataque às aves, ele correu até a casa para pegar um rifle calibre 22 e tentar proteger os animais. O ataque não chegou a acontecer, mas, ao guardar a arma, o agricultor foi surpreendido por um disparo involuntário.

“Deixei o rifle em cima de um estrado de madeira, mas ele escorregou e disparou em mim”, contou Odair. O projétil atravessou seu braço esquerdo e acabou alojando-se no coração — algo que ele, inicialmente, nem imaginava. “Eu senti uma queimação muito forte, mas não fazia ideia de que a bala tinha atingido meu coração.”

Levado imediatamente ao hospital da capital, ele passou por exames que revelaram a gravidade da situação. O projétil havia se alojado no saco pericárdico, uma região sensível ao redor do coração, colocando a vida do agricultor em risco iminente a cada batida cardíaca.

A cirurgia de emergência foi liderada pelo cirurgião cardíaco Fabio Rueda. Durante aproximadamente três horas, uma equipe de onze profissionais atuou para salvar a vida de Odair. “Já participei de milhares de cirurgias, mas essa foi a primeira vez que retirei uma bala do coração. É um procedimento extremamente raro e muito desafiador”, relatou o médico.

Após dias de recuperação, Odair recebeu alta no domingo (13). No dia seguinte, emocionado, ele recebeu a visita do médico responsável pela cirurgia. “Quero agradecer ao doutor e toda a equipe. Se não fossem Deus e eles, eu não estaria aqui. Eu nasci de novo”, declarou.