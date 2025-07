Após uma disputa nos bastidores, South Park é renovada e ganhará 50 novos episódios

Após uma batalha nos bastidores, South Park foi renovada por mais cinco anos e ganhará 50 novos episódios. O novo acordo entre os criadores da série e a Paramount Global foi fechado por US$ 1,5 bilhão, cerca de R$ 8,3 bilhões.

A renovação acontece às vésperas do lançamento da 27ª temporada, que estreia nesta quarta-feira (23/7) no canal Comedy Central. No Brasil, os episódios estarão disponíveis a partir de sexta-feira (25/7).

A estreia chegou a ser ameaçada por um desentendimento entre os criadores, Trey Parker e Matt Stone, a Paramount e a Skydance, empresa que comprou a Paramount em julho do ano passado. O conflito levou à remoção de temporadas antigas do streaming e ao adiamento da nova leva de episódios, inicialmente anunciada para 12 de julho.

O impasse se agravou quando os criadores acusaram o novo presidente da Paramount, Jeff Shell, de se opor aos termos originais da extensão contratual, avaliada em US$ 3 bilhões por 10 anos. As informações foram divulgadas pela Variety.

“Essa fusão [entre Paramount e Skydance] é uma bagunça e está ferrando com South Park”, diz a nota publicada no X. “Estamos no estúdio trabalhando em novos episódios e esperamos que os fãs consigam ver de algum jeito.”

Agora, com o contrato oficializado, as 26 temporadas anteriores estarão disponíveis no Paramount+, enquanto os novos episódios serão exibidos ao vivo e disponibilizados na plataforma no dia seguinte.

Até recentemente, South Park estava no catálogo da HBO Max, apesar de o Paramount+ já exibir especiais da série nos últimos anos.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.