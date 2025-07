Após velório, Carolina Dieckmmann se declara em poesia para Preta Gil: “Mudou o mundo”

Carolina Dieckmmann compartilhou uma poesia de despedida dedicada à Preta Gil, na noite desta sexta-feira (25/7). A homenagem foi publicada horas após o velório e cremação da cantora, que faleceu no último domingo (20/7), aos 50 anos, nos Estados Unidos.

A atriz, amiga da filha de Gilberto Gil há mais de duas décadas, utilizou fotos da cerimônia realizada no Theatro Municipal do Rio na publicação: “Depois de tudo, um silêncio imenso, mas foram tantos aplausos, Preta! Seu povo cantando, uníssono, sem parar”, iniciou.

Preta Gil e Carolina Dieckmann Reprodução: Instagram/@loracarola Preta Gil com Carolina Dieckmann, Malu Barbosa e Mari Lobo Foto: Reprodução No "Encontro com Patrícia Poeta", Carol Dieckmann pediu boas vibrações para Preta Gil, que está com câncer Reprodução Carolina Dieckmann espera uma reconciliação entre Davi e Mani Carolina-Dieckman Reprodução/ AgNews Renata Pineze

“As ruas, as placas, as pessoas; bonito demais de ver. Você mudou o mundo, meu amor. Eu sempre soube, parece que agora todos sabem e nada será como antes, nem dentro, nem fora. Obrigada por ter me deixado entrar: ter tido você como melhor amiga e por 25 anos é benção, eu tenho certeza”, continuou Carolina.

A intérprete de Leila em “Vale Tudo” finalizou destacando o legado de Preta, além da dor deixada por sua morte: “Você ecoa com uma coroa de resistência, força e alegria e no peito ressoa infinito o seu AMOR. Voa, Pretinha, e até logo. Um pedaço seu fica comigo; um pedaço meu vai com você”.