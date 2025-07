Após vídeo de garrafada, Os Cobras Dance esclarecem que envolvido em briga não faz mais parte do grupo

Um vídeo que circula nas redes neste domingo (20), mostra Kassios Cley, de 47 anos com a cabeça sangrando e sendo amparado por amigos após uma suposta discussão em festa em Rio Branco. Após a divulgação, Os Cobras Dance publicaram uma nota afirmando que o envolvido nesta confusão não faz mais parte do grupo acreano.

No informativo é destacado que Cley não possui nenhum vínculo, seja profissional ou contratual, com eles. Além disso, qualquer eventuais ações ou representações feitas pelo ex-integrante não são autorizadas ou refletem os valores dos músicos, que possuem quase 30 anos de história.

“Reiteramos nosso compromisso com a transparência e respeito com a cultura do estado do Acre, e recomendamos que, em caso de dúvidas, entrem em contato conosco através dos nossos canais oficiais”, afirma o grupo.

Conforme noticiado nesta manhã, Kassios teria sido alvo de uma ação violenta em uma casa noturna na rua Floriano Peixoto, da capital, após um suposto “amigo” por ciúmes de uma ex namorada deu uma garrafada em sua cabeça.