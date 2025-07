Após vitória contra Venezuela, Brasil joga contra a Bolívia pela Copa América Feminina

Seleção feminina derrotou as venezuelanas na primeira rodada pelo grupo B

Brasil enfrenta a Bolívia hoje, às 18h (horário de Brasília), em Quito, pela Copa América Feminina. Buscando encaminhar a classificação para as semifinais, a equipe de Arthur Elias terá Marta no banco. Brasil e Paraguai lideram o grupo B com 6 pontos cada.

A Seleção Brasileira está pronta para encarar a Bolívia pela segunda rodada da Copa América Feminina! Após vitória em jogo duro contra a Venezuela, o Brasil espera um jogo mais tranquilo para, quem sabe, encaminhar a vaga para as semifinais.

A equipe treinada por Arthur Elias vai a campo com: Camila Rodrigues; Fê Palermo, Tarciane, Kaká, Fátima Dutra; Ary Borges, Vitória Yaya; Kerolin, Gabi Portilho, Dudinha e Luany. A maior jogadora da história do país, Marta estará no banco de reservas.

O confronto será realizado no estádio de Chillogallo, em Quito, no Equador, e está marcado para começar às 18h.

O Brasil soma três pontos no grupo B da competição, empatado com o Paraguai. Colômbia, Bolívia e Venezuela completam o grupo e ainda não pontuaram na competição. Os dois primeiros se garantem para as semifinais, enquanto o terceiro colocado irá para a disputa de quinto lugar contra o terceiro colocado da outra chave.