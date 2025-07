Aposta de Porto Velho ganha sozinha mais de R$ 1,5 milhão na Lotofácil

Uma aposta de Porto Velho acertou sozinha as 15 dezenas do concurso da Lotofácil, sorteado na último sábado (5), e levará para casa o prêmio de R$ 1.681.236,43. As dezenas sorteadas foram: 01 – 03 – 06 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 18 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25.