Aposta de Porto Velho leva sozinha mais de R$ 1,5 milhão na Lotofácil

Uma aposta realizada em Porto Velho acertou sozinha as 15 dezenas do concurso da Lotofácil, sorteado no último sábado (5). O sortudo levará para casa o prêmio de R$ 1.681.236,43. As dezenas que garantiram a bolada foram: 01 – 03 – 06 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 18 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25.

Apesar da excelente notícia, a identidade do ganhador ou ganhadora permanece desconhecida. Além da aposta principal, outras 258 apostas acertaram 14 dezenas e cada uma ganhou R$ 1.951,92.

O próximo sorteio está marcado para esta segunda-feira (7), com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. A aposta mínima custa três reais e pode ser feita em casas lotéricas ou pela internet, até às 19h (horário de Brasília).

Como apostar na Lotofácil?

Na Lotofácil, você pode marcar de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. A premiação é distribuída para quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Se preferir, pode deixar que o sistema escolha os números para você, utilizando a opção “Surpresinha”. Para quem gosta de jogar os mesmos números em vários sorteios, a “Teimosinha” permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

