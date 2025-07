“Aprendendo a dar espaço para a saudade”: Bela Gil fala sobre luto após morte de Preta Gil

Sete dias após a morte de Preta Gil, a chef e apresentadora Bela Gil usou as redes sociais neste domingo (27/7) para compartilhar como tem lidado com o luto. A declaração foi feita por meio de stories no Instagram, onde Bela agradeceu o carinho recebido e falou da importância do acolhimento nesse momento delicado.

“Eu tô ‘bem’ e aprendendo a dar espaço para a saudade”, escreveu ela, ao se referir à ausência da irmã, que morreu em decorrência de um câncer. Em outra publicação, a filha de Gilberto Gil reconheceu o apoio que tem chegado de várias partes do país. “Quero agradecer por todas as mensagens lindas, cuidadosas e acolhedoras que recebi nesses últimos dias! Obrigada a cada um de vocês”, publicou.

Além do afeto dos fãs , Bela ressaltou a importância dos amigos mais próximos durante os últimos dias. “Agradeço especialmente aos meus amigos e amigas pela preocupação e disponibilidade em cuidar de mim. Vocês são fundamentais na minha vida. Que lindo sentir isso e espero ser essa amiga à altura para vocês também”, escreveu.