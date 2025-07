Apresentador de TV morre após ser atingido na cabeça por furadeira

Crime contra Luiz Flávio de Brito, que comandava o “Fiscal do Povo”, da TV Nova Japi, foi em Várzea Paulista (SP)

Luiz Flávio de Brito, apresentador do “Fiscal do Povo”, da TV Nova Japi, morreu, nesta segunda-feira (7/6), após levar um golpe de furadeira elétrica na cabeça. O crime aconteceu durante uma briga em Várzea Paulista, São Paulo), no domingo (6/7).

De acordo com o boletim de ocorrência, um homem procurou a polícia e afirmou ter presenciado a discussão. Os agentes foram até o local e encontraram a vítima, de 51 anos, já desacordada. Ele foi encaminhado ao Hospital São Vicente, em Jundiaí, também no interior de São Paulo, onde teve a morte cerebral confirmada um dia após o ataque.

No momento da chegada das autoridades, o agressor já havia deixado o local do crime. Uma testemunha informou o nome dele à corporação, que o considera foragido. A Polícia Civil, que investiga o caso, ainda não informou a motivação do crime. Os investigadores apreenderam a furadeira que teria sido usada no crime, além do carro e o celular de Luiz. Os itens passarão por perícia.

A TV Nova Japi, emissora onde Luiz Flávio atuava e que transmite para Jundiaí (SP), lamentou a morte do apresentador. Em nota, o canal se despediu do profissional e prestou apoio à família. Confira:

“É com profundo pesar que a TV Nova Japi informa o falecimento de Luiz Brito, nosso querido apresentador do programa ‘Fiscal do Povo’. Luiz foi um profissional exemplar, incansável na defesa dos direitos dos cidadãos e na busca por justiça.

Sua voz potente e sua paixão por fiscalizar os serviços públicos deixam um legado inestimável para a nossa comunidade. Mais do que um colega de trabalho, perdemos um amigo. Sua partida deixa uma lacuna imensa em nossos corações e na TV Nova Japi.

Neste momento de dor, estendemos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e a todos que, como nós, admiravam e respeitavam Luiz Brito. Descanse em paz, Luiz. Sua memória e seu trabalho permanecerão vivos em nossa emissora e na mente de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.”