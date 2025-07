Apresentadora do “Tá na Hora” recebe mensagem agressiva durante jornal: “Coisas absurdas”

Dani Brandi, contratada do SBT, revelou por meio das redes sociais ter recebido uma mensagem ofensiva durante o comando do programa, que a deixou horrorizada

Atenção: a matéria a seguir traz conteúdos sensíveis e pode ocasionar gatilhos sobre estupro, violência contra a mulher e violência doméstica. Caso você seja vítima deste tipo de violência ou conheça alguém que passe ou já passou por isso, procure ajuda e denuncie. Ligue para o 180.

A jornalista Dani Brandi compartilhou com seus seguidores nesta sexta-feira (18/7), por meio dos Stories do Instagram, que recebeu uma mensagem ofensiva em seu direct enquanto apresentava o noticiário “Tá na Hora”, do SBT. Horrorizada com o que leu, a apresentadora mostrou o print da conversa ao público.

“Hoje, durante o meu programa, li uma mensagem que recebi no meu direct de um homem que escreveu as coisas mais absurdas que alguém pode pensar! Leia com atenção!”, pediu Dani. Na sequência, ela exibiu a mensagem, que continha ofensas e comentários que deslegitimavam a importância do combate ao feminicídio. Segundo o autor, “esse termo nem existe”.

Dani BrandiFoto: Reprodução/Instagram @danibrandii
Dani Brandi é a apresentadora do "Tá na Hora"Foto: Reprodução/SBT

“Desde quando mulher morre só por ser mulher? Se isso fosse verdade, não faria nem sentido a pessoa que a matou ter se relacionado com ela antes”, escreveu o usuário do Instagram.

Em seguida, ele usou termos ainda mais agressivos, afirmando que mulheres “merecem” sofrer violência: “Mulher morre porque faz por merecer, porque quer se aproveitar das leis para pintar e bordar em cima do homem, pensando que não terá consequências […] É por isso que vocês são assassinadas, espancadas, queimadas, desfiguradas etc.; vocês sofrem tudo isso não pelo fato de serem mulheres, mas por serem umas vagabundas que acham que podem tudo. Só tenho uma coisa a falar: bem feito para vocês. Essa narrativa de que mulher é sempre vítima não cola mais”.

O “Tá na Hora”, exibido pelo SBT, é um programa jornalístico que aborda temas como política, economia, cultura, questões sociais e eventos locais. A atração também se dedica ao jornalismo investigativo, tendências da internet e assuntos do cotidiano. Dentro da programação, há um quadro voltado para casos criminais, entre eles o feminicídio.