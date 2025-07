Apresentadora Márcia Dantas revela exigência para assinar com nova emissora

A paraense também fala de “ruptura no Jornalismo tradicional da Jovem Pan News”, trazendo dinamismo e leveza ao seu programa “Tempo Real”

Em entrevista a Flávio Ricco, na LeoDias TV, a jornalista Márcia Dantas deu detalhes sobre o contrato assinado recentemente com a Jovem Pan News. A paraense, que foi demitida do SBT em janeiro, após nove anos na emissora de Silvio Santos (1930-2024), revela que impôs uma condição importante para iniciar o novo projeto.

“Eu repensei muito se eu iria voltar ou não. Eu queria muito continuar o meu projeto pessoal, que é o ‘MD Notícias’, o meu portal. Eu falei: Não vou para lugar nenhum se eu não levá-lo. E a Jovem Pan abriu os braços para o meu portal, porque eu acho que agora a tendência é essa. A Jovem Pan foi muito aberta a isso. E eu fiquei muito feliz da gente ter conseguido fechar do jeito que eu gostaria”, diz.

Ao lado do jornalista Bruno Pinheiro, ela agora comanda o programa “Tempo Real”, que estreou no dia 10 de julho. “A gente vai ter três frentes. Vou ter, além do jornal, o meu podcast semanal e uma plataforma de cursos. A Jovem Pan vai ser pioneira em ter um curso de formação de jornalistas lá dentro. Então, vou ser curadora do novo projeto de curso da Jovem Pan em relação ao Jornalismo. E eu estou tão feliz. A estreia foi um sucesso. O público me abraçou. Estava todo mundo de olho (risos). ‘Márcia, quando você volta?’. E agora voltei”, conta.

Márcia destaca que o programa é bastante dinâmico, mas sem deixar de lado o Jornalismo tradicional da Jovem Pan News. “Que é política e economia, mais focado nisso, e tem o meu jeito, que é levar entretenimento, informação (…) Vai ter leveza, brincadeira também. Eles estão chamando de ruptura no Jornalismo da Jovem Pan. Quer dizer que não é mais aquele Jornalismo que a Jovem Pan fazia: Duro, tradicional. É o meu jeito”, fala a titular da atração, que é exibida ao vivo de segunda à sexta-feira, das 14h às 16h.