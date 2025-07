Aprovados são convocados 18 anos após concurso público de prefeitura

A Prefeitura de Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, cumprindo uma determinação judicial, está convocando candidatos aprovados no concurso público com edital publicado em 2007.

Na ocasião, foram ofertadas vagas para os seguintes cargos:

Tecnólogo em Turismo

Sociólogo

Secretário Escolar

Secretário Escolar Salva-Vidas

Motorista

Jornalista

Instrutor de Fanfarra

Fotógrafo

Cientista Social

Bibliotecário

Auxiliar de Biblioteca

Antropólogo

Administrador

Terapeuta Ocupacional

Técnico em Enfermagem

Técnico em Agropecuária

Contador

Eletricista

Professor de Educação Básica II em Ciências

Os candidatos convocados devem comparecer à Divisão de Gestão de Recursos Humanos da Prefeitura nos dias 21, 22 e 23 de julho.

Leia a reportagem completa no portal Direção Concursos, parceiro do Metrópoles.