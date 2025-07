Argentina registra ao menos 15 mortes por frio recorde devido a onda polar

Pelo menos 15 moradores de rua morreram de frio na Argentina, em decorrência de uma onda polar que chegou no início do inverno no hemisfério sul. A onda mantém grande parte do território argentino em alerta desde quarta-feira (2 de julho), com temperaturas mínimas recordes.

O número de mortos, que não foi confirmado pelas autoridades, corresponde a uma contagem realizada pela ONG Proyecto 7, que atua no atendimento a moradores de rua em todo o país.

Entre as vítimas está um homem de 67 anos, da cidade costeira de Mar del Plata, a 400 km ao sul de Buenos Aires, que foi encontrado morto na entrada de uma garagem onde costumava receber ajuda de vizinhos.

Na terça-feira (1º de julho), outro homem foi encontrado morto no Paraná, a 500 km a nordeste de Buenos Aires, após passar a noite em um banco de parque. Além disso, o corpo de um bebê foi encontrado em um lixão em Catamarca (1.100 km a noroeste), provavelmente morto por hipotermia.

Temperaturas mínimas e alertas de frio

O Serviço Meteorológico Nacional (SMN) informou que a temperatura mínima na cidade de Buenos Aires na quarta-feira foi de -1,9°C, o menor recorde desde 1991.

Nos arredores da capital argentina, temperaturas de até -7,4°C foram registradas em El Palomar, a segunda temperatura mais baixa desde 1935, depois do recorde de -8°C em 1967, informou o SMN.

A onda de frio se instalou na Argentina, e o frio extremo que se espalha por quase todo o país gerou alertas vermelho, laranja e amarelo emitidos pelo SMN, informou o jornal local Clarín.

A onda de frio, em meio ao inverno do hemisfério sul, intensificou-se nos últimos três dias, quando a demanda incomum por eletricidade causou o colapso do serviço em algumas áreas de Buenos Aires, onde milhares de usuários sofreram cortes de energia, em alguns locais com duração de mais de 24 horas.

Em todo o país, a cidade mais fria da Argentina na quarta-feira foi Maquinchao, uma cidade de 3 mil habitantes na província de Río Negro, a 1,4 mil km a sudoeste de Buenos Aires, onde os termômetros chegaram a -12°C. Na terça, caíram para -18°C.

Na província de Buenos Aires, na cidade costeira de Miramar, a 450 km ao sul da capital argentina, nevou na noite de domingo, algo que não acontecia há 34 anos.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.