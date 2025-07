Arias promete retorno ao Fluminense: “Nenhum dinheiro compra essência”

Durante coletiva de despedida, neste sábado (19/7) o colombiano Jhon Arias prometeu, mais de uma vez, retornar ao Fluminense. O jogador de 27 anos está de saída para defender as cores do Wolverhampton, da Inglaterra, para disputar a Premier League.

“Eu vou voltar ao Fluminense e posso falar isso tranquilamente. Para mim, um grande ensinamento que meu avô me deixou, que meu pai, que descanse em paz, minha mãe e meu pai sempre me disseram, é que você deve ser leal ao que sente. Não há nada no mundo, nenhum dinheiro que compre sua essência, o que você representa, os valores que você carrega”, disse Arias.

No Fluminense desde 2021, Arias fez 230 partidas, 47 gols e 55 assistências. Em 2025, o colombiano é o líder de participação em gols do Tricolor. São quatro tentos e 13 passes para os companheiros em 34 partidas.

Já o Wolves, novo time de Arias, terminou a Premier League em 16º lugar e foi o primeiro time fora da zona de rebaixamento.