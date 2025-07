Arquibancada de rodeio desaba e 60 pessoas ficam feridas. Vídeo

Uma arquibancada montada para um rodeio em Eldorado, no interior de São Paulo, desabou e deixou 60 pessoas feridas na noite desse sábado (19/7). Segundo a Defesa Civil estadual, seis vítimas foram socorridas com ferimentos graves.

O acidente ocorreu durante o evento Expo Eldorado, no Complexo Esportivo Mário Covas. A estrutura teria cedido devido a possível superlotação. Imagens compartilhadas em redes sociais mostram o desespero das pessoas presentes – algumas delas gritavam por ajuda ou para pedir “calma”.

A Defesa Civil municipal foi acionada para apoiar no atendimento dos feridos e o local passou por vistoria. Ele segue interditado, informou o órgão.

Nas redes sociais, o prefeito de Eldorado, Noel Castelo (Solidariedade), que estava no evento, anunciou o cancelamento da programação deste domingo (20/7).

“Nós estamos cuidando, tomando todas as providências para dar atendimento às pessoas, às vítimas. Também dizer aqui, com a comissão de rodeio, que foi a melhor medida que nós tivemos a tomar, que foi o cancelamento do show, cancelamento das provas, das atividades do rodeio”, afirmou Castelo.

De acordo com a prefeitura, os feridos foram “bem atendidos e assistidos” e medicados após avaliação médica. Não houve mortes.