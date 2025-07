arquibancada-desaba-e-deixa-60-feridos-durante-rodeio-no-interior-de-sp

A Expo Eldorado, no interior de São Paulo, ficou marcada por um grave acidente: a queda de uma arquibancada que deixou dezenas de feridos na noite do último sábado (19/7). Ao todo, 60 pessoas ficaram machucadas, algumas em estado grave. Por conta do ocorrido, a programação do evento, que incluiria show de Gian & Giovani, e também apresentações para este domingo, (20/7), foi cancelada.

Segundo o G1, o Corpo de Bombeiros acredita que a queda tenha sido ocasionada pela superlotação da estrutura. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento logo após o desabamento da arquibancada, com dezenas de pessoas ainda no chão. Algumas, que estavam do lado de fora, tentavam ajudar segurando a cerca e auxiliando os feridos a se levantarem.

Ainda conforme o G1, dez pessoas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas para a Santa Casa da cidade, além de hospitais em municípios próximos. Nas redes sociais, a organização do evento publicou um comunicado informando que, até o momento, não há registro de mortes e que está prestando total apoio, além de colaborar com as autoridades para esclarecer as causas do acidente.

No comunicado, a equipe também afirmou que a arquibancada havia passado por inspeções técnicas. Em uma segunda nota, divulgada em conjunto com a prefeitura da cidade, foi anunciado o cancelamento de todas as atividades previstas para o dia seguinte: “Pedimos a compreensão de todos e reforçamos nosso compromisso com a segurança, o respeito e o bem-estar da população”.

Gian & Giovani, que estavam prestes a subir ao palco quando a arquibancada desabou, também publicaram um comunicado lamentando o ocorrido. “Nossas solidariedade a todas vítimas desse acidente, logo logo a gente volta pra fazer um show mais que especial para vocês, Eldorado/SP Deus esteja com vocês”, os cantores afirmaram em um vídeo ao lado do Corpo de Bombeiros.

O portal LeoDias entrou em contato com a organização do evento e com a prefeitura de Eldorado em busca de informações adicionais sobre as causas do acidente e o estado das vítimas, mas não obteve retorno até o momento. Nosso espaço segue aberto para futuras manifestações.