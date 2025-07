Arquiteto é vítima de racismo durante evento famoso em SP. Veja vídeo

O arquiteto Gabriel Rosa, de 24 anos, foi vítima de racismo durante o conhecido evento de arquitetura e design de interiores Casacor São Paulo. Enquanto ele trabalhava no local recebendo visitantes, na última sexta-feira (25/7), uma mulher proferiu falas preconceituosas sobre cotas raciais e comportamento de pessoas pretas.

O momento das injúrias foi gravado pelo arquiteto. No vídeo, a agressora, que não foi identificada, afirmou que não vai a consultórios de médicos negros.

“Conheço professores de medicina que, se eles derem nota baixa para um preto, que tirou nota baixa, que não estudou, o preto processa o professor. Então, nenhum professor dá nota baixa. Aí o que fazem? As pessoas ‘de cor’ e as de cadeira de roda, todas as cotas, os professores dão nota. Como eu vou me consultar com um médico que passou voando na faculdade de medicina?”, disse a mulher.

Veja:

Gabriel Rosa foi vencedor do prêmio de Melhor Ambiente da CasaCor 2024 e é participante da edição deste ano, que ocorre no bairro Barra Funda, na capital paulista. O profissional idealizou o projeto Adega Legado, sob tema de resgate da ancestralidade africana.

O arquiteto Gabriel Rosa foi vítima de racismo na CasaCor, em São Paulo

Racismo é crime

Depois do episódio de racismo, o arquiteto procurou a organização da Casacor. Então, a polícia foi acionada. Até o momento da publicação desta reportagem, o Metrópoles não localizou a autora das falas discriminatórias.

No Brasil, injúria racial é crime. A legislação atual prevê pena com reclusão de dois a cinco anos e multa.