“Arraiá Pet”: Prefeitura de SP tem 288 cães e gatos à espera de novos lares

Evento gratuito acontece neste sábado (19/7), em Santana, mas também é possível adotar animais em qualquer outro dia na Cosap

Se você quer um cachorro ou gato para chamar de seu, 288 animais estão à espera de novos donos em um evento da Prefeitura de São Paulo. O “Arraiá Pet” acontece neste sábado (19/7), das 9h às 17h, em Santana. Além de incentivar a guarda responsável, o espaço conta com atividades gratuitas típicas de Festa Junina, como pescaria e correio elegante. Saiba os requisitos exigidos para as adoções!

Atualmente, os quase 300 cachorros e gatos disponíveis vivem na Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico. Instituída no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a Cosap estabelece políticas públicas direcionadas à saúde, assistência e proteção dos pets.

Animais disponíveis para adoção em evento da Prefeitura de SP são vacinados, castrados, vermifugados e com identificaçãoCrédito: Pexels

Vale destacar que todos os cachorros e gatos à espera de adoção são vacinados, castrados, vermifugados e com identificação por microchip, além de Registro Geral do Animal (RGA). Tanto filhotes quanto adultos aguardam novos lares – e há pets de diferentes portes, cores e pelagens, incluindo animais especiais.

Requisitos

Para acolher um cachorro ou gato é necessário ter, no mínimo, 18 anos de idade. Os adotantes precisam comparecer ao “Arraiá Pet” munidos de documento com foto e comprovante de residência atualizado. O valor da taxa pública é de R$ 34,20. Também é importante reforçar que os novos donos devem levar peitoral com guia para cão e caixa de transporte para gato, dependendo do animal desejado.

Adoções em outros dias

Quem não puder comparecer ao evento deste sábado (19/7), terá outras oportunidades para adotar um pet. Isto porque a Cosap fica aberta para visitações todos os dias: De segunda a sexta, das 9h às 17h; e aos sábados e domingos, das 9h às 15h, exceto em feriados.

O endereço do “Arraiá Pet” na Cosap é rua Santa Eulália, 86, no bairro Santana da capital paulista, ao lado do Campo de Marte.

Animais mais velhos

Moradores da capital paulista que adotarem um cachorro ou gato com idade acima de oito anos terão direito ao cartão “Cuida Bem Idoso”. A identificação permite atendimento prioritário (para sempre) do pet em hospitais veterinários públicos de São Paulo – há unidades nas zonas leste, norte, sul e oeste.